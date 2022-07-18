Автомобилист из Мексики, не успевший вдоволь поездить на пикапе, завещал похоронить его вместе с машиной

Многие говорят о том, что материальные ценности не заберёшь с собой в могилу, но Адан Арана доказал, что это не совсем так.

Некоторое время назад житель Пуэото-Сан-Карлоса (Мексика) получил в подарок от сына новенький пикап, но машина вызвала лишь горечь.

В то время мужчина уже страдал от тяжкой болезни, а потому не смог вдоволь поездить на чудесном подарке.

Именно поэтому он и завещал, чтобы его похоронили вместе с автомобилем — тогда транспортное средство послужит ему и в загробной жизни.

Семейство проявило уважение в последней воле Адана, и теперь фотографии странных похорон распространяются в интернете.

На них видно, как пикап с помощью крана опускают в выложенную кирпичом могилу, а гроб с покойником ставят в кузов.

Однако, у семьи усопшего могут возникнуть большие проблемы с властями — известно, что они не получали никаких официальных разрешений на проведение столь причудливой церемонии.