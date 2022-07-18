Женщина, отрастившая очень длинные ногти, привлекает к себе немало внимания в Интернете
Хеббе Нур Эль Дин нет нужды задумываться о наращивании ногтей, ведь длина её натуральных ногтей составляет целых 5 сантиметров.
Жительница Копенгагена (Дания), которой сейчас 37 лет, рассказала, что с юности могла похвастаться крепкими ногтями — ей повезло с генетикой.
Три года назад Хебба решила отрастить как можно более длинные ногти и преуспела в этом начинании.
Теперь женщина привлекает к себе немало внимания, где бы она ни появилась. Окружающие глаз не могут оторвать от таких эффектных «коготков», перешёптываются и спрашивают, действительно ли вся эта красота натуральна.
Хебба, которая считает длинные ногти необычайно женственными, призналась, что подобный маникюр — это не просто красота, а целый образ жизни, требующий постоянного ухода.
Например, регулярного подпиливания, нанесения укрепляющих средств и отказа от занятий, которые могут навредить ногтям.
Опубликовано: Антон Райт
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