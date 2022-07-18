Чтобы защитить вымышленную скромность кактуса, чудаки связали ему купальник
Несколько лет назад Навар Курье из Флориды (США) купил кактус, который мирно и спокойно красовался в его саду.
Летом всё изменилось, ведь растение неожиданно начало видоизменяться и за пару месяцев отрастило новые побеги, которые очень похожи на женскую грудь.
Смеющийся владелец немедленно дал кактусу имя Маргарет, вот только он быстро понял, что не он один готов похохотать над растением со слишком эротичной фигурой.
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Мимо дома Навара частенько ходят соседские дети, так что Маргарет стала чуть ли не достопримечательностью — все так и норовят лишний раз поглядеть на неё и похихикать над бюстом.
На помощь кактусу пришла рукодельница Вада, сестра Навара.
Она лишь недавно начала вязать крючком, но её мастерства вполне хватило на то, чтобы почувствовать себя модельером и создать для Маргарет симпатичный купальник, состоящий из лифчика и юбочки.
Конечно, теперь кактус привлекает ещё больше внимания, но по крайней мере его скромность защищена.
Опубликовано: Антон Райт
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