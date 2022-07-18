Чтобы защитить вымышленную скромность кактуса, чудаки связали ему купальник

Мимо дома Навара частенько ходят соседские дети, так что Маргарет стала чуть ли не достопримечательностью — все так и норовят лишний раз поглядеть на неё и похихикать над бюстом.

На помощь кактусу пришла рукодельница Вада, сестра Навара.

Она лишь недавно начала вязать крючком, но её мастерства вполне хватило на то, чтобы почувствовать себя модельером и создать для Маргарет симпатичный купальник, состоящий из лифчика и юбочки.

Конечно, теперь кактус привлекает ещё больше внимания, но по крайней мере его скромность защищена.