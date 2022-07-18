Стоматолог из китая слепила снеговика и подарила ему зубы
Воспользовавшись выпавшим снегом, госпожа Ван из Тяньцзиня (Китай) решила немного развлечься и слепить снеговика.
Но поскольку весёлая женщина работает стоматологом, она не могла не привнести некий профессиональный отпечаток в своё снежное творчество.
В итоге снеговик получил от своей создательницы вставные зубы.
Конечно, подобная скульптура стала выглядеть курьёзно и весьма повеселила госпожу Ван.
Хотя некоторые и отмечают, что снеговик с зубами — это не тот персонаж, которого им хотелось бы повстречать на тёмной улице. Похоже, не так страшны стоматологи, как их снеговики.
Опубликовано: Игнат Ветров
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