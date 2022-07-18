Алла Пугачева вернулась в Россию

Последствия спецоперации на Украине очень сильно отразились на укладе жизни Примадонны. В итоге она вернулась из Израиля в Россию одна - без мужа и детей. Как же будут развиваться события дальше?

Примадонна как и обещала вернулась в Россию. Правда без семьи. С чем связан такой приезд пока непонятно. Возможно сложившиеся обстоятельства вокруг Максима Галкина привели к тому, что юмористу лучше остаться.

На сегодняшний день остается секретом почему Пугачева вернулась на родину. Возможно требуется уладить несколько вопросов, ведь ее детям - Гарри и Лизе скоро отправляться в школу. Но злые языки конечно начинают судачить совершенно иные вещи.

Многие поговаривают, что по неофициальным данным Алла вернулась для того, чтобы вновь поставить себя на пьедестал шоу-бизнеса и беспрепятственно привести свою семью. Непонятно только насколько аукнулась в такой непростой для России период затяжная поездка в Израиль.

Получится ли Пугачевой вновь остаться дома или придется искать новое место жительства вне России сможет показать только время. Хуже досталось мужу звезды, который своими юмористическими концертами задел многих знаменитостей шоу-бизнеса и политиков. Теперь его здесь не ждут с удовольствием, и всячески рекомендуют остаться там, где он сейчас находится. Депутат Худяков даже заявил, что на юмориста заведено уголовное дело.

Да, семейная чета засветилась неплохо, поэтому исход непонятен, но то, что Алла Пугачева находится в России заставляет задуматься, что все будет хорошо.

Напомним последние несколько недель Примадонна находилась в Юрмале рядом со своей подругой Лаймой Вайкуле, которая сейчас страдает от рака груди.