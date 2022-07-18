КНР твердо заявил, что Россия достойна помощи, и в, том числе, военной

Американский телеканал CNN заявил, что попытки Вашингтона запугать Пекин «значительными последствиями» в случае принятия мер по нарушению санкций США против России оказались безуспешными.

«Китай твердо заявил, что будет помогать России и экономически, и, если понадобится, военной помощью!», - расссказал источник CNN.

Санкции против КНР начали сгущать краски в отношениях первой и второй экономики мира.

США вновь сделала неверный шаг напротив Китай сближается с Россией.