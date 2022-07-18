КНР твердо заявил, что Россия достойна помощи, и в, том числе, военной
Американский телеканал CNN заявил, что попытки Вашингтона запугать Пекин «значительными последствиями» в случае принятия мер по нарушению санкций США против России оказались безуспешными.
«Китай твердо заявил, что будет помогать России и экономически, и, если понадобится, военной помощью!», - расссказал источник CNN.
Санкции против КНР начали сгущать краски в отношениях первой и второй экономики мира.
США вновь сделала неверный шаг напротив Китай сближается с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Собака стала забавной жертвой статического электричества и получали популярность в Интернете
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
КНР твердо заявил, что Россия достойна помощи, и в, том числе, военной
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга