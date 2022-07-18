Собака стала забавной жертвой статического электричества и получали популярность в Интернете

Жителю Спринга (Техас, США) оставалось только хохотать, глядя на свою чихуахуа по кличке Иви.

Собачка получила в подарок новый свитер и, приспосабливаясь к нему, она начала возиться, чем вызвала явление статического электричества.

Результат получился уморительным, так что хозяин поспешил снять любимицу на видео.

Длинная шерсть на ушах Иви немедленно встала дыбом, так что собака стала похожа на какую-то причудливую инопланетянку.

Зрители тоже не оставили без внимания видеоролик, добавив, что очень жаль, что не существует подобной породы собак — зверушки наверняка стали бы очень модными.