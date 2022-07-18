Жена Юдашкина продемонстрировала первые снимки с новорождённой внучкой

Дочка Юдашкиных Галина стала мамой уже в третий раз. Из роддома женщину с дочкой приехали встречать приехали встречать мама Марина Юдашкина, сыновья и муж. Знаменитый модельер не приехал.

Встречать Галину, которая стала матерью уже в третий раз, из родильного дома приехали ее законный супруг, дети, мама, но именитый модельер, отец счастливой мамы малышки, Валентин Юдашкин на фотографиях не отметился.

Был ли Юдашкин в важный момент с семейством или нет, не ясно. Может, он просто не стал фотографироваться.

Дочь занаменитости Галина родила третьего ребенка - дочь, которой дали двойное имя, Агата-Ариелла. Не так давно счастливую мать выписали из роддома.

Снимком радостного события в своем Телеграм-канале поделилась верная супруга модельера Марина Юдашкина.

Под снимком лаконичная подпись:

Счастливая бабушка!

На снимке видно, что забирать Галину домой приехали ее сыновья - 6-летний Анатолий и 4-летний Аркадий, супуг Петр Максаков и мама Марина Юдашкина. Тяжело больного модельера на фото не было.

Интернет пользователи поздравили маму и бабушку с радостным событием.

Вот это Галочка молодец. Трое детей - это большой труд.

Поздравляю от всей души! Внучка - это совсем другой мир! Здоровья ей и всей вашей семье.

Подписчики пожелали мамочке, бабушке и малютке здоровья, заметив, что рождение девочки, это что-то невероятное.