Жена Юдашкина продемонстрировала первые снимки с новорождённой внучкой
Дочка Юдашкиных Галина стала мамой уже в третий раз. Из роддома женщину с дочкой приехали встречать приехали встречать мама Марина Юдашкина, сыновья и муж. Знаменитый модельер не приехал.
Встречать Галину, которая стала матерью уже в третий раз, из родильного дома приехали ее законный супруг, дети, мама, но именитый модельер, отец счастливой мамы малышки, Валентин Юдашкин на фотографиях не отметился.
Был ли Юдашкин в важный момент с семейством или нет, не ясно. Может, он просто не стал фотографироваться.
Дочь занаменитости Галина родила третьего ребенка - дочь, которой дали двойное имя, Агата-Ариелла. Не так давно счастливую мать выписали из роддома.
Снимком радостного события в своем Телеграм-канале поделилась верная супруга модельера Марина Юдашкина.
Под снимком лаконичная подпись:
Счастливая бабушка!
На снимке видно, что забирать Галину домой приехали ее сыновья - 6-летний Анатолий и 4-летний Аркадий, супуг Петр Максаков и мама Марина Юдашкина. Тяжело больного модельера на фото не было.
Интернет пользователи поздравили маму и бабушку с радостным событием.
Вот это Галочка молодец. Трое детей - это большой труд.
Поздравляю от всей души! Внучка - это совсем другой мир! Здоровья ей и всей вашей семье.
Подписчики пожелали мамочке, бабушке и малютке здоровья, заметив, что рождение девочки, это что-то невероятное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Собака стала забавной жертвой статического электричества и получали популярность в Интернете
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
КНР твердо заявил, что Россия достойна помощи, и в, том числе, военной
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга