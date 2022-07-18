Курение в жару: как это влияет на наш организм

Врач-кардиолог Рустам Осипов рассказал как может реагировать наш организм в жару при избыточном курении и как по минимуму избежать проблем со здоровьем.

Курение само собой сказывается плохо на нашем организме, а если учитывать что летом начинается жара, которая плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе, у людей могут возникать самые настоящие проблемы.

Врач кардиолог Рустем Осипов поделился, почему не стоит злоупотреблять курением в жаркие дни.

Эта пагубная привычка усиливает раздражительность, общую слабость, снижает работоспособность и когнитивные функции (память, внимание, мышление)", – рассказал он.

Также излишнее курение может спровоцировать формирование тромбов, возникновение проблем с сердцем, таких как сердечная недостаточность, и острая венозная недостаточность. Общее самочувствие будет резко отрицательным. Лучше поберечься до лучших времен и не злоупотреблять вредными привычками.

Качество легких при курении начинает снижаться, отдышки и излишняя нехватка воздуха на жаре может стать предвестником бронхиальной астмы. Поэтому нужно регулярно пополнять организм водой, чтобы лишний никотин не только выходит капельным путем, но и вымывался из организма.

Наша кожа тоже страдает. При избыточной жаре начинается излишнее потоотделение, через который также выходят продукты метаболизма приходящие с табаком. Это приводит к появлению черных точек и угревой сыпи. Не смотря на то, что человек может хорошо спать, от многочисленного курения могут появиться синяки под глазами.

Берегите свое здоровье и старайтесь много не курить на жаре.