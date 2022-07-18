Абьюз и газлайтинг: как их определить на первой ступени отношений

Абьюз в паре тема далеко не новая, а даже можно сказать завоевывает все верхние строчки в отношениях. Побеждает тот кто сильнее? Как определить абьюз на первой стадии отношений?

Все чаще бракоразводные процессы происходят из-за того, что один в паре абьзер и оказывает психологическое давление на свою вторую половинку. Домашнее насилие тоже не в новинку. Однако несмотря на то, что тема безумного широка, многие стараются замалчивать об этом.

А можно ли понять, что твоя вторая половинка абьзер? Есть тройка точных признаков, которые помогут определить газлайтера в отношениях.

Висхолдинг

По русски это можно перевести как невидимое насилие или эгоцентризм. Если человек любит разговаривать только о себе, то стоит неприменно задуматься. Но это можно и "вылечить" достаточно культурно сказать собеседнику, что вам не нравится. Если ваш партнер вас любит, то он несомненно нормально отреагирует.

Денежные ограничения

Второй признак абьюзивных отношений - перекрытие денежных средств. Если у вас нет такого же доступа к деньгам, что и у вашего партнера, то это яркий звоночек. Если на этом фоне вам становится принимать самостоятельные решения, то есть риск, что вы в серьезной зависимости./p>

Перекладывание ответственности

Такие люди не терпят неудачи. Поэтому если регулярно сыплются обвинения, стоит хорошенько подумать, что происходит. В таких ситациях становится особенно сложно, поэтому лучше всего обратиться за помощью к психологу. Оскорбления вообще не инструмент для построения хороших отношений.

Не стоит жалеть вашего партнера после того, как на вас свалилось много грязи. Просто подумайте зачем вам настолько токсичные отношения.

Хорошие отношения - это не обиды и слезы, это принятие минусов другого через любовь. При этом такие чувства должны исходить от обоих людей.