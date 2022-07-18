Сомнолог Андрей Веревкин рассказал какие опасные признаки несет зевание

Честно говоря, у медицинской науки до сих пор нет идеального ответа на вопрос “Почему мы зеваем?”, Но в защиту медицинской науки можно сказать, что у нее есть гораздо более серьезные проблемы.

Вот только представьте Вы сидите на скучном совещании на работе или, может быть, на лекции в 8 утра с одним из тех профессоров, которые просто продолжают и продолжают. Вы отчаянно пытаетесь сохранять бдительность, когда ваш мозг просто хочет спать. Внезапно вас охватывает безошибочное желание зевнуть.

Одна из идей гласит, что зевота контролирует температуру нашего мозга. Поскольку наш мозг млекопитающих лучше всего функционирует в относительно узком диапазоне, зевота может помочь регулировать температуру, если нашему мозгу становится слишком жарко или слишком холодно.

Это может помочь объяснить, почему почти все млекопитающие зевают. Другая идея гласит, что химические вещества мозга, контролирующие такие вещи, как наш аппетит, настроение и эмоции, также вызывают зевоту. Были проведены исследования, которые коррелируют зевоту с химической активностью мозга, но в обоих этих случаях ничего убедительного доказано не было.

Одна из самых популярных теорий о цели зевоты предполагает, что мы делаем это, чтобы держать себя в тонусе. Несколько исследований показали, что зевота может повысить нашу внимательность. На самом деле, было показано, что зевота может оказывать физиологический эффект, аналогичный кофеину, содержащемуся в кофе, что еще больше подтверждает эту идею.

Эта связь между зевотой и настороженностью также помогает объяснить одну из самых интересных особенностей этого явления: оно заразительно.

Существует много убедительных идей, и нет научного консенсуса относительно того, какая из них правильная. И опять же, до тех пор, пока остаются нерешенными более насущные медицинские вопросы, мы, возможно, никогда не узнаем ответа наверняка.