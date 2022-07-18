Ради славы в интернете чудак готов совершать весьма странные поступки

Тыквенная голова плохо сочетается с велосипедом. Например, жительница Далласа (Техас, США) не просто собиралась поразить общественность своими навыками езды на велосипеде.

Действительно — кого сейчас этим удивишь? А раз так, то надо было привнести в поездку нечто уникальное и запоминающееся.

Например, водрузить на голову тыкву.

Тут-то и выяснилось, что тыквенная голова плохо сочетается с велосипедом.

Особенно если в странном шлеме отсутствует нечто крайне важное, а именно дырки для глаз.