Ради славы в интернете чудак готов совершать весьма странные поступки
Тыквенная голова плохо сочетается с велосипедом. Например, жительница Далласа (Техас, США) не просто собиралась поразить общественность своими навыками езды на велосипеде.
Действительно — кого сейчас этим удивишь? А раз так, то надо было привнести в поездку нечто уникальное и запоминающееся.
Например, водрузить на голову тыкву.
Тут-то и выяснилось, что тыквенная голова плохо сочетается с велосипедом.
Особенно если в странном шлеме отсутствует нечто крайне важное, а именно дырки для глаз.
Опубликовано: Антон Райт
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