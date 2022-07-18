Кулеба заявил, что Украина может разорвать дипотношения с Беларусью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разорвет дипотношения с Беларусью, если ее солдаты пересекут границу.

Дмитрий Кулеба 18 июля дал интервью изданию «Forbes Украина», где высказался по поводу отношений с Республикой Беларусь.

Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина разорвала дипломатические связи с Россией сразу же после нападения.

Министр говорит, что отношения с Беларусью будут разорваны таким же образом, если Вооруженные силы РБ пересекут границу Украины.

После начала специальной военной операции 24 февраля западные страны обвинили Беларусь в сотрудничестве с Россией и предоставлении своей территории для ВС РФ.