Кулеба заявил, что Украина может разорвать дипотношения с Беларусью
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разорвет дипотношения с Беларусью, если ее солдаты пересекут границу.
Дмитрий Кулеба 18 июля дал интервью изданию «Forbes Украина», где высказался по поводу отношений с Республикой Беларусь.
Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина разорвала дипломатические связи с Россией сразу же после нападения.
Министр говорит, что отношения с Беларусью будут разорваны таким же образом, если Вооруженные силы РБ пересекут границу Украины.
После начала специальной военной операции 24 февраля западные страны обвинили Беларусь в сотрудничестве с Россией и предоставлении своей территории для ВС РФ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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