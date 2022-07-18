Лопес и Аффлек поделились снимками со своей тайной свадьбы

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в тайне от посторонних глаз состоялась в минувшую субботу. Знаменитости поделились фотографиями с праздника.

Известная во всём мире актриса и певица Дженнифер Лопес через почти 20 лет после первой попытки сочеталась законным браком с не менее известным актером Беном Аффлеком.

Счастливые знаменитости похвастались кадрами со свадьбы, которая прошла в Лас-Вегасе.

О помолвке Лопес сообщила 3 месяца назад.

В социальных сетях артистка поведала о том, что перед церемонией влюблённым пришлось отстоять огромную очередь за лицензией. До часовни Дженнифер и Бен добрались лишь к 00:00.

Мы прилетели в Вегас, отстояли в очереди за лицензией с четырьмя другими парами, и все они совершили такое же путешествие в свадебную столицу мира... Мы едва добрались до маленькой белой свадебной часовни к полуночи. Они любезно задержались на несколько минут, позволив нам сфотографироваться в розовом кабриолете Cadillac, которым, очевидно, когда-то пользовался сам король (Элвис Пресли). Но если мы хотели, чтобы показался сам Элвис, это стоило дополнительно, и он был в постели.

На торжестве артистка сначала была облачена в скромное белое платье, в котором снималась раньше в одной из старых картин.

Позднее актриса сменила наряд, избрав дизайнерскую одежду от Zuhair Murad. В качестве украшений на артистке были только небольшие серьги и браслет серебряного цвета.

Волосы знаменитости были завиты в крупные пышные локоны. С собой Дженнифер Лопес взяла простую светлую сумку.

Наряд Бена Аффлека также был очень скромным. Он пришел на торжество в светлом пиджаке классического покроя и темных брюках.

Мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца наших дней. В конце концов, это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить.

Джей Ло заявила, что скромная тайная свадьба пришлась им по душе.