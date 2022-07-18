Синдром самозванца: это норма или психологическая проблема

“Я чувствую себя самозванцем”, “Я не заслуживаю своего успеха”,“Люди думают, что я мошенник” - вы когда-нибудь говорили себе эти фразы? Если это так, то у вас может быть синдром Самозванца.

И вы не одиноки — исследования показали, что 70 процентов всех людей в тот или иной момент чувствуют себя самозванцами.

Что такое Синдром Самозванца?

Синдром самозванца - это психологический феномен, при котором вы чувствуете, что не заслуживаете своих достижений. Вы можете чувствовать, что вам не место, что вы не заслуживаете своего успеха или что вы “не на своем месте”. Возможно, вы даже постоянно беспокоитесь о том, что другие разоблачат вас как мошенника.

Люди с синдромом самозванца не способны усвоить успех. Например, актер, возможно, получил всевозможные награды, назвав себя Актером года, но все еще не может избавиться от внутреннего ощущения, что чувствует себя мошенником.

Они могут подумать про себя, что все эти награды - просто удача или что последние несколько лет им удавалось морочить всем голову, но вскоре обнаружится, что это не более чем мошенничество.

Там, где другие люди получают положительную обратную связь, которая заставляет их чувствовать себя хорошо о себе и уверенно в своих способностях, человек с синдромом самозванца воспринимает похвалу от других как переоценку своих способностей, а не точное отражение.

У кого синдром самозванца?

Синдром самозванца может затронуть любого — от профессионалов до студентов и высокообразованных и успешных людей. Даже Мишель Обама, Нил Гейман и Майя Анжелу признались, что у них были приступы синдрома самозванца.

Последствия синдрома самозванца могут быть разрушительными. Исследования показывают, что синдром самозванца может привести к снижению производительности труда и удовлетворенности работой, а также к повышению тревожности и депрессии.

Несмотря на то, что все люди подвержены синдрому самозванца, некоторые из них более восприимчивы к нему, чем другие, особенно женщины и цветные люди.