Посадив одновременно миллион деревьев, энтузиасты из Катара установили мировой рекорд

Управление общественных работ Катара теперь может гордиться — благодаря их инициативе в стране появился целый миллион новых деревьев.

Нет нужды говорить, как благотворно посадка деревьев влияет на экологическое состояние и «зелёное» здоровье нашей планеты.

В доброй акции приняли участие многие добровольцы, а также представители как правительственных, так и частных организаций.

Министерство образования Катара тоже не осталось в стороне от происходящего и призвало школьников и студентов помочь в озеленении страны — молодёжь с энтузиазмом восприняла интересную и, бесспорно, полезную акцию.

Теперь все участники рады тому, сколько новых деревьев им удалось посадить, а также тому, что мероприятие привлекло внимание представителей Книги рекордов Гиннеса и в итоге было признано мировым рекордом.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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