Посадив одновременно миллион деревьев, энтузиасты из Катара установили мировой рекорд
Управление общественных работ Катара теперь может гордиться — благодаря их инициативе в стране появился целый миллион новых деревьев.
Нет нужды говорить, как благотворно посадка деревьев влияет на экологическое состояние и «зелёное» здоровье нашей планеты.
В доброй акции приняли участие многие добровольцы, а также представители как правительственных, так и частных организаций.
Министерство образования Катара тоже не осталось в стороне от происходящего и призвало школьников и студентов помочь в озеленении страны — молодёжь с энтузиазмом восприняла интересную и, бесспорно, полезную акцию.
Теперь все участники рады тому, сколько новых деревьев им удалось посадить, а также тому, что мероприятие привлекло внимание представителей Книги рекордов Гиннеса и в итоге было признано мировым рекордом.
Опубликовано: Антон Райт
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