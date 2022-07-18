Китай обвинил США в вооружении Тайваня в целях сдерживания КНР
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь обвинила Вашингтон в вооружении Тайваня в целях сдерживания Пекина.
Пресс-секретарь китайского ведомства по делам Тайваня Чжу Фэнлянь прокомментировала одобрение американским руководством продажи боевых машин Тайваню.
По ее словам, этой сделкой Вашингтон реализует свои планы по вооружению своего союзника и политику сопротивления КНР.
На прошлой неделе агентство по сотрудничеству в оборонной сфере передало, что Государственный департамент США дал добро на сделку с поставкой Тайваню запчастей и оснащения для ремонта военной техники, включая танки.
Тайвань должен получить техническую и логистическую помощь на сумму 108 миллионов долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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