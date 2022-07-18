Китай обвинил США в вооружении Тайваня в целях сдерживания КНР

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь обвинила Вашингтон в вооружении Тайваня в целях сдерживания Пекина.

Пресс-секретарь китайского ведомства по делам Тайваня Чжу Фэнлянь прокомментировала одобрение американским руководством продажи боевых машин Тайваню.

По ее словам, этой сделкой Вашингтон реализует свои планы по вооружению своего союзника и политику сопротивления КНР.

На прошлой неделе агентство по сотрудничеству в оборонной сфере передало, что Государственный департамент США дал добро на сделку с поставкой Тайваню запчастей и оснащения для ремонта военной техники, включая танки.

Тайвань должен получить техническую и логистическую помощь на сумму 108 миллионов долларов.