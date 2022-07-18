Совет психолога: стоит ли говорить партнеру о своих бывших

Спросите любого, и он, вероятно, скажет вам, что вам нужно быть абсолютно честным, чтобы построить прочные отношения. Должны ли пары говорить о прошлых отношениях?

Не всем нравится делиться подробностями своего прошлого. Некоторые хотят унести все с собой в могилу, в то время как другие согласны разглашать каждую деталь своей истории. Независимо от того, насколько вы готовы поделиться, помните, что все отношения уникальны.

Некоторые люди хотят полного раскрытия прошлого своего партнера. Другие согласны с тем, чтобы просто получить набросок. Но есть определенные вещи из вашего прошлого, которые сделали вас тем, кто вы есть сегодня. Рассказать об этом своему партнеру важно для создания прочной связи.

Возможно, между вашим последним партнером нет никакого сходства. Поэтому вам может показаться, что вашему новому партнеру не нужно знать о ваших прошлых токсичных отношениях. Но, рассказав им об этом, вы даете им представление о том, кто вы есть, чего не хватало в ваших прошлых отношениях и какой багаж вы несете с собой.

Важно ли рассказывать своему партнеру все о своем прошлом?

Короткий ответ: да, важно поговорить со своим партнером о вашем прошлом. Но это не значит, что нужно делиться всем. Есть вещи из вашего прошлого, которые не имеют никакого отношения к вашим нынешним отношениям. Ты можешь оставить их при себе.

Когда вы начнете задавать себе такие вопросы, как "имеет ли значение прошлое в отношениях?" или "что сказать, когда кто-то поднимает тему вашего прошлого?", знайте, что прошлое действительно имеет значение. Это многое говорит вам о вашем партнере.

Например, то, как ваш партнер говорит о своем бывшем, многое говорит о нем самом.

Предположим, они склонны представлять всех своих бывших сумасшедшими, манипулятивными людьми, ответственными за все расставания. В этом случае это показывает, что они не знают, как взять на себя ответственность. (или им не повезло, что в итоге они оказались только с плохими людьми!)

То же самое касается и тебя. Кроме того, если вы не скажете им что-то важное, это повлияет на ваши отношения, если позже они узнают об этом от кого-то другого. Это будет разрушительно для вашего партнера и повлияет на уровень доверия в отношениях.