Пятичасовой автобусный тур в Китае позволяет его пассажирам хорошенько выспаться

Есть немало людей, которые, оказавшись в общественном транспорте, начинают немедленно клевать носом.

Некоторые персоны и вовсе отмечают, что обычно они страдают бессонницей, но как только оказываются в автобусе, то практически мгновенно засыпают.

Специально для них, а равно как и для любителей новых ощущений в Гонконге (Китай) создан «Sleeping Bus Tour» (спальный автобусный тур).

Это значит, что вы сядете в автобус и совершите 76-километровую поездку, которая продлится 5 часов.

Во время путешествия не только не возбраняется, но даже поощряется крепкий сон.