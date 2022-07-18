Пятичасовой автобусный тур в Китае позволяет его пассажирам хорошенько выспаться
Есть немало людей, которые, оказавшись в общественном транспорте, начинают немедленно клевать носом.
Некоторые персоны и вовсе отмечают, что обычно они страдают бессонницей, но как только оказываются в автобусе, то практически мгновенно засыпают.
Специально для них, а равно как и для любителей новых ощущений в Гонконге (Китай) создан «Sleeping Bus Tour» (спальный автобусный тур).
Это значит, что вы сядете в автобус и совершите 76-километровую поездку, которая продлится 5 часов.
Во время путешествия не только не возбраняется, но даже поощряется крепкий сон.
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Стоит такой тур от 13 до 51 долларов — в зависимости от того, хотите ли вы ехать (и дремать) на нижнем или верхнем этаже автобуса.
Также к каждому билету прилагается подарочная сумка, в которой сони найдут маски для глаз и беруши для дополнительного комфорта.
Люди, воспользовавшиеся услугами «Sleeping Bus Tour», остались очень довольны тем, как они прокатились и выспались.
Порой любители поспать берут с собой в тур одеяла, тапочки и дорожные подушки — всё для того, чтобы дрёма была более сладкой.
Опубликовано: Антон Райт
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