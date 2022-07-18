Советы от маркетолога: как в магазине и делать обдуманные покупки

Зависимость от покупок - это то, чем периодически может страдать каждый человек. Почему так происходит и как этого избежать разберём в этой статье.

Импульсивная покупка - это скользкий путь, потому что она может быстро и легко привести к чрезмерному потреблению. В современной культуре это эвфемизм для обозначения "зависимости от покупок".

Не ходить в магазин голодным

Будь то покупка продуктов, одежды или даже стиральных порошков, если вы идете, когда голодны, у вас гораздо больше шансов потратить больше. Вместо того, чтобы покупать практичные вещи, которые вы будете использовать, вы в конечном итоге будете покупать все, что хорошо выглядит, быстро, легко и, как правило, дорого.

Не ходить в магазин при усталости

Как правило, если вы ходите по магазинам, когда устали, вы менее разборчивы в выборе и с большей вероятностью компенсируете это количеством. Вы хотите поскорее выйти из магазина или сбиться с ног, поэтому, даже если что-то не совсем подходит, вы добавите это в корзину, просто чтобы быстрее совершить покупки. Это означает, что вы будете покупать вещи импульсивно, вместо того чтобы обдумывать свои решения.

Не ходить в магазин во время стресса

Если вы испытываете стресс, вы можете справиться со стрессом, совершив чрезмерную покупку. Это типичная проблема, особенно для женщин. Если вы устали, как насчет того, чтобы воспользоваться пилингом для ног и побаловать себя таким образом вместо того, чтобы ходить по магазинам?

Не ходить в магазин если есть депрессия

Точно так же, как когда вы испытываете стресс, импульсивный шопинг становится выходом для депрессии. Часто, когда вы в депрессии, вы будете думать, что заслуживаете большего, что это поднимет вам настроение, поэтому вы импульсивно совершаете покупки и перерасходуете деньги.

Идите с подготовленным списком

Если вы совершаете покупки по строгому списку, вы не будете отклоняться от него и совершать импульсивные покупки так же часто. Итак, будь то поход за продуктами, поход в школу или даже просто для развлечения, составьте список конкретных вещей, которые вы купите.

Брать с собой наличные

Когда вы ходите по магазинам, берите с собой наличные, чтобы не перерасходовать. Если вы оставляете карточки дома и располагаете ограниченной суммой наличных, совершать импульсивные покупки становится все труднее, а если вы это делаете, то ваши импульсы, по крайней мере, несколько ограничены.

Нет ничего невозможного в том, чтобы избежать импульсивных покупок; просто для этого требуется определенная степень самоконтроля.