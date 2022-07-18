Покровский назвал Украину второй родиной и оскорбил соотечественников
Лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский на своём выступлении назвал Украину своей второй родиной и не нашёл ничего лучшего, как назвать жителей России язычниками.
Лидер известного российского музыкального коллектива "Ногу свело!" Макс Покровский окрестил Украину своей второй родиной, а россиян осыпал оскорблениями, назвав тех язычниками.
Максим Сергеевич Покровский - советский и российский музыкант, певец и композитор, актёр, автор песен и лидер группы "Ногу свело!".
Критик Александр Фадеев считает подобное поведения певца недопустимым.
Покровский выпустил несколько новых композиций, в которых нелестно высказался об России.
В песне "Украина" музыкант назвал это государство своей родиной, а жителей РФ окрестил язычниками.
Фадеев сообщил, что Покровский на протяжении несколько лет проживает в штатах, приезжая на заработки в Россию. В последнее время исполнитель "замечает", что его земляки деградировали. Критик считает, что такое явление наблюдается у Покровского.
Солист "Ногу свело!" не раз выступал с критикой России. Характеризуя своих соотечественников, музыкант не стесняется в выражениях, но деньги в преобладающем порядке зарабатывает именно на территории РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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