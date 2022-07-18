МИД Венгрии: новые санкции против РФ не касаются энергоносителей и «Газпромбанка»
Пресс-служба МИД Венгрии раскрыла подробности нового пакета санкций Европейского союза против России.
18 июля Министерство иностранных дел Венгрии опубликовало пресс-релиз, в котором рассказало о подробностях уже согласованного седьмого пакета санкций Евросоюза против России. По данным венгерских политиков, новый санкционный пакет ЕС не налагает ограничений на транспортировку энергоносителей из России, также не вводя рестрикции в отношении "Газпромбанка".
В новом пакете санкций ЕС утверждается, что страны Европы вводят запрет на торговлю золотом с Россией и ограничивают торговлю товарами двойного назначения, которые могут использоваться как для создания предметов нужд граждан, так и в военной промышленности.
Также санкции Евросоюза вводятся против одного из вице-премьеров России, локальных российских политиков и девяти известных организаций, которые пока не называются.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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