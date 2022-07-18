Композитор Зацепин сообщил о завершении музыкальной карьеры Пугачёвой

Известный российский композитор Александр Зацепин с грустью сообщил о том, что Алла Пугачёва завершила свою музыкальную карьеру.

Самая популярная в России певица Алла Пугачева, которая не выступает уже на протяжении нескольких лет, завершила музыкальную карьеру. Такую информацию с сожалением сообщил известный в России композитор Александр Зацепин.

Музыкант убеждён, что исполнителница и не думала об эмигрирации из России, а просто путешествует. Зацепин уверен, что звезда отечественной сцены сдержит обещание и вернется на родину.

Многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется.

Примадонна весной текущего года уехала в Израиль с супругом Максимом Галкиным и наследниками Лизой и Гарри. Позднее звёздное семейство перебралась в латвийскую Юрмалу.

Ранее сообщалось, что знаменитость посетила выступление Интарса Бусулиса в Юрмале, где фотографы могли делать снимки знаменитости вволю.

В Сети появилось несколько фото Аллы Борисовны без прикрас. Поклонники были неприятно удивлены увиденным. "Лицо гармошкой".

Врач дерматолог-косметолог Ирина Нельга считает, что для своего возраста лицо знаменитости выглядит неплохо.

Эксперт уверена, что певица делала пластическую оперрацию, следы которой видны.

Был проведен хирургический SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица. Также заметна аугментация в области подбородка: увеличение и добавление объема. Углы нижней челюсти хорошо выделяются: не исключено, что проведена контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты.

Напомним, что в апреле текущего года Пугачёва отметила свой 73-ий день рождения.