Композитор Зацепин сообщил о завершении музыкальной карьеры Пугачёвой
Известный российский композитор Александр Зацепин с грустью сообщил о том, что Алла Пугачёва завершила свою музыкальную карьеру.
Самая популярная в России певица Алла Пугачева, которая не выступает уже на протяжении нескольких лет, завершила музыкальную карьеру. Такую информацию с сожалением сообщил известный в России композитор Александр Зацепин.
Музыкант убеждён, что исполнителница и не думала об эмигрирации из России, а просто путешествует. Зацепин уверен, что звезда отечественной сцены сдержит обещание и вернется на родину.
Многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется.
Примадонна весной текущего года уехала в Израиль с супругом Максимом Галкиным и наследниками Лизой и Гарри. Позднее звёздное семейство перебралась в латвийскую Юрмалу.
Ранее сообщалось, что знаменитость посетила выступление Интарса Бусулиса в Юрмале, где фотографы могли делать снимки знаменитости вволю.
В Сети появилось несколько фото Аллы Борисовны без прикрас. Поклонники были неприятно удивлены увиденным. "Лицо гармошкой".
Врач дерматолог-косметолог Ирина Нельга считает, что для своего возраста лицо знаменитости выглядит неплохо.
Эксперт уверена, что певица делала пластическую оперрацию, следы которой видны.
Был проведен хирургический SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица. Также заметна аугментация в области подбородка: увеличение и добавление объема. Углы нижней челюсти хорошо выделяются: не исключено, что проведена контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты.
Напомним, что в апреле текущего года Пугачёва отметила свой 73-ий день рождения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Композитор Зацепин сообщил о завершении музыкальной карьеры Пугачёвой
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