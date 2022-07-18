Reuters: «Газпром» предупредил одну страну ЕС о форс-мажоре с поставками газа
Издание Reuters сообщает, что "Газпром" предупредил одну европейскую страну о невозможности поставить газ вовремя в соответствии с обязательствами.
18 июля американская газета Reuters сообщила, что российская компания "Газпром" направило одной стране Евросоюза предупредительное письмо, в которой сообщило, что Россия не может выполнить свои обязательства по поставкам газа вовремя ввиду независящих от Москвы обстоятельств.
По данным Reuters, письмо датировано 14 июля, а речь в нём идёт о прокачке газа по трубопроводу "Северный поток", который ожидает поставки турбины Siemens для возобновления работы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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