Албания инициирует переговоры о вступлении страны в ЕС
Представители Албании во главе с премьер-министром Эди Рамой прибыли в Брюссель и приняли участие в первом шаге переговоров о вступление страны в ЕС. Со стороны ЕС ожидается участие главы дипломатии Жозепа Борреля.
18 июля Албанская делегация прибыла в Брюссель. С премьером Эди Рамой в столицу Бельгии прибыл министр иностранных дел Албании Олта Джачка и ещё ряд министров и руководителей ведомств.
По линии ЕС в переговорах будут участвовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также комиссар по вопросам расширения Оливер Вархел и ряд других представителей власти.
Начало слушаний по Албании в немалой степени связано с началом переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС. Ранее Болгария и Франция подписали протокол о вступлении страны в Европейский союз. Данное соглашение открыло путь для вступления Албании в Союз.
Сама конференция по вступлению Албании в ЕС пройдет во вторник, и предположительное время встречи будет составлять 90 минут, после чего пройдет пресс-конференция.
История вступления Албании в Ес насчитывает уже не одно десятилетие. В 2000 году Албания была официально признана в качестве "потенциальной страны-кандидата" на вступление в Европейский союз. Но только в 2009 году, с принятием Албании в НАТО, подала заявку на вступление в Ес.
Опубликовано: Марчик Артём
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