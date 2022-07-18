В Великобритании отменили теледебаты кандидатов на пост премьер-министра из-за отказа двоих лидеров участвовать в них

Кандидаты на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны Лиз Трасс и Риши Сунак отказались участвовать в теледебатах. Из-за этого мероприятие было отменено.

За последнее время прошло уже несколько таких дебатов, в которых пять кандидатов на замену Борису Джонсону дискутировали друг с другом.

Трасс и Сунак считаются лидерами в гонке. К концу этой недели должно остаться только два кандидата, которые будут соперничать за лидерство. К 5 сентября один из них будет назван премьер-министром.

Битва за этот пост становится все более напряженной и непредсказуемой, обнажая разногласия в правящей Консервативной партии.

Во время предыдущих дебатов Риши Сунак заявил, что его приоритетом номер один станет борьба с инфляцией.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Сунак уже поднял налоги до самого высокого уровня за 70 лет. По ее словам, дополнительный их рост задушит экономический рост. Сунак ответил, что хотел бы снизить налоги, но это приведет к еще более высокой инфляции.

Согласно результатам опроса JL Partners для Sunday Telegraph, почти половина избирателей-консерваторов считает, что Сунак был бы хорошим премьер-министром.

Лиз Трасс пользуется поддержкой тех, кто верен Борису Джонсону. Пенни Мордаунт – лидер в опросах, проведенных среди 200 000 членов партии. Именно им предстоит выбрать лидера консерваторов.