Во Флориде в загородном клубе женщину загрызли крокодилы
Шериф округа рассказал, что пожилая женщина упала в пруд и была схвачена аллигаторами. Это случилось в загородном клубе Boca Royale в Энглвуде.
Данные о пострадавшей не разглашаются. Известно, что она упала в пруд рядом с полем для гольфа и пыталась удержаться на плаву. В воде ее схватили два аллигатора.
Женщина умерла на месте. Представитель департамента шерифа Дуг Джонсон рассказал, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Оба аллигатора извлечены из пруда.
Пока полиция не говорит, что конкретно стало причиной смерти женщины. Но аллигаторы точно находились рядом с ней.
Гольф- и загородный клуб Boca Royale представляет собой закрытый поселок в округе Южная Сарасота и включает в себя дома, озера, поля для гольфа и природные заповедники.
Один из местных жителей рассказал журналистам, что в прудах рядом с поселком очень много крокодилов.
Во Флориде широко распространены аллигаторы. Однако случаи со смертельным исходом с их участием фиксируются здесь достаточно редко.
В среднем за год происходит 8 инцидентов, в которых требуется медицинская помощь. С 1948 по 2021 год в штате произошло 442 случая неспровоцированных укусов аллигаторов, 26 из которых закончились смертью
Опубликовано: Светлана Репина
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