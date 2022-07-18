Во Флориде в загородном клубе женщину загрызли крокодилы

Шериф округа рассказал, что пожилая женщина упала в пруд и была схвачена аллигаторами. Это случилось в загородном клубе Boca Royale в Энглвуде.

Данные о пострадавшей не разглашаются. Известно, что она упала в пруд рядом с полем для гольфа и пыталась удержаться на плаву. В воде ее схватили два аллигатора.

Женщина умерла на месте. Представитель департамента шерифа Дуг Джонсон рассказал, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Оба аллигатора извлечены из пруда.

Пока полиция не говорит, что конкретно стало причиной смерти женщины. Но аллигаторы точно находились рядом с ней.

Гольф- и загородный клуб Boca Royale представляет собой закрытый поселок в округе Южная Сарасота и включает в себя дома, озера, поля для гольфа и природные заповедники.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что в прудах рядом с поселком очень много крокодилов.

Во Флориде широко распространены аллигаторы. Однако случаи со смертельным исходом с их участием фиксируются здесь достаточно редко.

В среднем за год происходит 8 инцидентов, в которых требуется медицинская помощь. С 1948 по 2021 год в штате произошло 442 случая неспровоцированных укусов аллигаторов, 26 из которых закончились смертью