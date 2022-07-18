Украинские солдаты нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке
Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о ракетном обстреле украинской стороной Каховской ГЭС Херсонской области.
В понедельник вечером, 18 июля 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в своём пресс-релизе сообщил о том, что солдаты ВСУ открыли огонь по зданию Каховской ГЭС.
Леонтьев отмечает, что в результате ракетного обстрела украинскими боевиками серьёзных повреждений на Каховской гидроэлектростанции не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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