Украинские солдаты нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о ракетном обстреле украинской стороной Каховской ГЭС Херсонской области.

В понедельник вечером, 18 июля 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в своём пресс-релизе сообщил о том, что солдаты ВСУ открыли огонь по зданию Каховской ГЭС.

Леонтьев отмечает, что в результате ракетного обстрела украинскими боевиками серьёзных повреждений на Каховской гидроэлектростанции не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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