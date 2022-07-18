Рейтинг лучших советских фантастических фильмов по версии "Мосфильма"

Выборка сделана на оснвое рейтингов и исследований известных изданий и сервисов, включая "Кинопоиск", Hi-fi, Film, IMDb и не только.

Десятку лучших возглавил фильм Георгия Данелия "Кин-дза-дза". Рейтинг, собственно, и был приурочен к выходу 4К-версии этой картины. Места в "топе" распределились следующим образом:

1. "Кин-дза-дза" Георгия Данелии.

2. "Солярис" Андрея Тарковского.

3. "Собачье сердце" Владимира Бортко.

4. "Сталкер", опять же Андрея Тарковского.

5. "Гостья из будущего" Павла Арсенова.

6. "Приключения Электроника" Константина Бромберга.

7. "Письма мертвого человека" Константина Лопушанского.

8. "Через тернии к звездам" Ричарда Викторова.

9. "Москва-Кассиопея" - еще один проект Ричарда Викторова.

10. "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.

Топ-10 культовой советской кинофантастики опубликовал телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция"

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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