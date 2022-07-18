Рейтинг лучших советских фантастических фильмов по версии "Мосфильма"

В парке развлечений в Орландо, где подросток упал с аттракциона и погиб, приостановили лазерную игру

После недавней волны массовых расстрелов в парке развлечений ICON Park в Орландо приостановили новую лазерную игру, похожую на снайперскую стрельбу. Именно в этом парке не так давно погиб подросток, который упал с аттракциона.

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