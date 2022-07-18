Рейтинг лучших советских фантастических фильмов по версии "Мосфильма"
Выборка сделана на оснвое рейтингов и исследований известных изданий и сервисов, включая "Кинопоиск", Hi-fi, Film, IMDb и не только.
Десятку лучших возглавил фильм Георгия Данелия "Кин-дза-дза". Рейтинг, собственно, и был приурочен к выходу 4К-версии этой картины. Места в "топе" распределились следующим образом:
1. "Кин-дза-дза" Георгия Данелии.
2. "Солярис" Андрея Тарковского.
3. "Собачье сердце" Владимира Бортко.
4. "Сталкер", опять же Андрея Тарковского.
5. "Гостья из будущего" Павла Арсенова.
6. "Приключения Электроника" Константина Бромберга.
7. "Письма мертвого человека" Константина Лопушанского.
8. "Через тернии к звездам" Ричарда Викторова.
9. "Москва-Кассиопея" - еще один проект Ричарда Викторова.
10. "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.
Топ-10 культовой советской кинофантастики опубликовал телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция"
Опубликовано: Храмова Оксана
-
В парке развлечений в Орландо, где подросток упал с аттракциона и погиб, приостановили лазерную игру
После недавней волны массовых расстрелов в парке развлечений ICON Park в Орландо приостановили новую лазерную игру, похожую на снайперскую стрельбу. Именно в этом парке не так давно погиб подросток, который упал с аттракциона.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Как на Руси праздновали День Луны: интересные приметы, традиции и поверья
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Белый дом сообщил о нехватке IT-специалистов по кибербезопасности
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга