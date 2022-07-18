Огородники рассказали о пользе аспирина при выращивании помидоров

Аспирин великолепно помогает справиться с начальными стадиями всевозможных грибковых заболеваний у подрастающих культур.

В чем польза аспирина при выращивании томатов:

Начнем с того, что это аптечное средство является дешевым, и приобрести его сможет любой дачник. Купить его легко в любом аптечном пункте вашего города. Аспирин помогает посадкам томатов лучше расти и развиваться, делает более обильным плодоношение.

По своей сути, аспирин — это препарат, который изготавливается с применением растительных компонентов. Второе название аспирина — ацетилсалициловая кислота, и впервые его произвели из ивовой древесной коры.

В дальнейшем различные исследования выявили, что ива может вырабатывать такое вещество сама по себе. А это говорит о том, что препарат может быть полезен и не нанесет вреда зеленым посадкам.

Опрыскивание аспириновым раствором или полив с ним поможет увеличить будущий урожай помидоров, а также защитить посадки от разнообразных заболеваний.

В чем еще заключается польза использования таблеток ацетилсалициловой кислоты:

повышает устойчивость растений к стрессовым условиям роста;

повышает урожайность;

профилактические меры по борьбе с болезнями;

укрепляет защитные силы кустов;

Как применять аспирин:

Если вы решили использовать аспирин при выращивании томатов, то следует применять прикорневой полив растений и опрыскивание. Обработка кустов проводится с начала появления весной саженцев до окончания лета. Это зависит от того, достаточно ли плодоносят растения, их заболеваемости.

Для ускорения прорастания семян нужно таблетку аспирина развести в литре воды. В этом растворе семена необходимо замочить на 24 часа.

Если вы предполагаете использовать препарат для борьбы с различными инфекционными заболеваниями томатов, то следует растворить 2 таблетки в 7 литрах воды. Обрабатывать кусты помидоров таким раствором нужно раз в 21 день.

Чтобы защитить рассаду помидоров от гнилостных заболеваний, аспирин также пригодится. Для этого нужно приготовить раствор из 2 таблеток препарата, разведенных в 5 литрах воды. Этим раствором следует опрыскивать листья помидоров с двух сторон каждые 14 дней на протяжении сезона.

Чтобы избежать грибковых заболеваний, посадки томатов следует опрыскивать раствором на мыльной основе. Для его приготовления понадобится смешать в 1 литре воды 5 грамм мыла, 1 грамм аспирина, 5 миллиграмм денатурата и 3 грамма соды. Такой жидкостью следует опрыскивать листву растений 3 раза в сезон.

Эффективность обработки посадок помидоров повысится, если во время обработки на листьях не будет росы, а проводиться она будет не в жару. Самое лучшее время для опрыскивания растений приходится на утро и вечер.