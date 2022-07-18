Как на Руси праздновали День Луны: интересные приметы, традиции и поверья

Месяцев праздник был посвящен ночному небесному светилу. В этот день почитали рождение Луны, с этим событием связано немало любопытных обычаев и примет.

Приметы, связанные с погодой

Листья картофеля подняты - будет ясно.

Ворон летит высоко - погода станет хорошей.

С утра на небе радуга - ждать сильного ветра.

Рожь созрела к 18 июля, значит, будет удачная рыбалка.

К огню слетается туча мошек - погода испортится.

Радуга видна вечером - завтра будет ясная погода.

Появились в этот день желтые облака - ожидается дождь.

Ночью луна очень ясная - это к теплой осени.

Луна скрыта в тумане - скоро ждать ненастья.

Ночное светило с зеленоватым оттенком - будет дождик.

Если в День Луны после обеда дождливо, значит такая погода сохранится надолго.

Обильная роса на траве с утра - будет ясно, трава без росы - пойдут дожди.

Капли на кленовых листочках - на три дня зарядит дождь.

Поверья на День Луны

Вечером надо смотреть на луну, так можно зарядиться энергией и здоровьем. Наблюдая за молодым месяцем, можно унять зубную боль.

Новые дела надо начинать в фазе роста луны, а ущербная луна не сулит ничего хорошего.

На праздник делали выпечку в форме полумесяца. В тесто добавляли обязательно масло и мед, дробленые орехи. Печенье украшали маком. Съедали его на улице, угощали близких и соседей.

Такие сладости приносили силу и везение.