Как на Руси праздновали День Луны: интересные приметы, традиции и поверья
Месяцев праздник был посвящен ночному небесному светилу. В этот день почитали рождение Луны, с этим событием связано немало любопытных обычаев и примет.
Приметы, связанные с погодой
Листья картофеля подняты - будет ясно.
Ворон летит высоко - погода станет хорошей.
С утра на небе радуга - ждать сильного ветра.
Рожь созрела к 18 июля, значит, будет удачная рыбалка.
К огню слетается туча мошек - погода испортится.
Радуга видна вечером - завтра будет ясная погода.
Появились в этот день желтые облака - ожидается дождь.
Ночью луна очень ясная - это к теплой осени.
Луна скрыта в тумане - скоро ждать ненастья.
Ночное светило с зеленоватым оттенком - будет дождик.
Если в День Луны после обеда дождливо, значит такая погода сохранится надолго.
Обильная роса на траве с утра - будет ясно, трава без росы - пойдут дожди.
Капли на кленовых листочках - на три дня зарядит дождь.
Поверья на День Луны
Вечером надо смотреть на луну, так можно зарядиться энергией и здоровьем. Наблюдая за молодым месяцем, можно унять зубную боль.
Новые дела надо начинать в фазе роста луны, а ущербная луна не сулит ничего хорошего.
На праздник делали выпечку в форме полумесяца. В тесто добавляли обязательно масло и мед, дробленые орехи. Печенье украшали маком. Съедали его на улице, угощали близких и соседей.
Такие сладости приносили силу и везение.
Опубликовано: Храмова Оксана
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