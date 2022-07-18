В Германии нашли замену российской нефти

Дочерняя компания «Роснефти» в Германии предложила Минэкономики ФРГ альтернативный источник нефти.

В понедельник, 18 июля 2022 года, объединение бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина сообщило о том, что немецкая дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила замену российской нефти.

Rosneft Deutschland считает, что альтернативой российской нефти для Запада может стать нефть импортируемая из Казахстана, в случае отказа немецким правительством в 2023 году от газа из РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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