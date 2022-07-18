СБУ арестовала белорусские локомотивы в Киевской области

СБУ утверждает, что арестовала белорусские локомотивы стоимостью свыше двух миллионов долларов.

18 июля Служба безопасности Украины в своём Telegram-канале заявила своим подписчикам о конфискации на территории Киевской области локомотивов принадлежащих Республике Беларусь.

Представители СБУ Украины помимо прочего утверждают, что общая стоимость арестованного имущества белорусской железной дороги составляет более семидесяти миллионов украинских гривен.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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