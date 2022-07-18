СБУ арестовала белорусские локомотивы в Киевской области

Йеллен заявила, что США пора сократить зависимость от китайских металлов и солнечных батарей

Во время визита в Южную Корею министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США хотят положить конец неоправданной зависимости от редкоземельных металлов, солнечных батарей и других товаров из Китая.

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