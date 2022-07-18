На границе Украины с Молдавией обнаружили трубопровод со спиртом

Государственная пограничная служба Украины заявила, что на границе Украины с Молдавией был обнаружен пластиковый «спиртопровод».

В понедельник, 18 июля 2022 года, Госпогранслужба Украины в пресс-релизе заявила об обнаружении украинскими пограничниками трубопровода поставляющего спирт из Молдавии на Украину.

После обнаружения сотрудниками ГПСУ «спиртопровода» и осмотра злополучная пластиковая труба поставляющая украинцам палёный спирт была демонтирована. В настоящая время украинские спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.