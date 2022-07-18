Йеллен заявила, что США пора сократить зависимость от китайских металлов и солнечных батарей

Во время визита в Южную Корею министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США хотят положить конец неоправданной зависимости от редкоземельных металлов, солнечных батарей и других товаров из Китая.

Она пояснила, что такая зависимость будет опасной, если Пекин решит прекратить поставки. Она также отметила, что настаивает на расширении торговых связей с Южной Кореей.

По мнению министра, это позволит повысить устойчивость цепочек поставок, предотвратить возможные манипуляции со стороны геополитических соперников и угрозы безопасности.

Джанет Йеллен рассказала, что США диверсифицируют цепочки поставок таким образом, чтобы полагаться только на надежных партнеров. Это поможет бороться с инфляцией и торговой практикой Китая, которую она назвала «недобросовестной».

Йеллен отметила, что у Южной Кореи есть огромные преимущества в плане ресурсов, технологий и возможностей, а ее компании инвестируют в США. Важную роль она отводит и производству полупроводников.

Министр напомнила, что ранее Пекин прекращал поставки в Японию, пытался оказывать давление на Австралию и Литву. Такое поведение в США не одобряют.

Вместе с тем Джанет Йеллен признала, что Китай прислушивается к опасениям США в других областях.

Она подчеркнула, что у США есть в отношении Китая реальные опасения, однако призвала не создавать картину эскалации боевых действий с КНР.