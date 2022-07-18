Бьюкенен допустил роковой антироссийский шаг Байдена
Американский политик Патрик Бьюкенен высказал свои опасения о том, что Байден может подвергнуть США смертельной опасности.
18 июля бывший помощник президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда Патрик Бьюнкен дал интервью CNS News, где высказал своё мнение о конфронтации Байдена с Россией.
Бьюнкен уверен, что ни один из президентов США не рискнул бы жертвовать американской нацией ради дальней страны, которая никогда не представляла интереса для Соединённых Штатов, ведь данное решение назвали бы сумасшествием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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