В Иране состоится встреча президентов России и Турции

На этой неделе президенты России и Турции планируют встретиться в Иране, чтобы продемонстрировать единство и потенциальное военное единение.

Многие аналитики считают, что эта встреча противопоставляется недавнему визиту президента США Джо Байдена к ближневосточным партнерам.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся также с веховным лидером Ирана Али Хаменеи и президентом страны Эбрагимом Раиси.

Номинально основной темой встречи является Сирия, урегулирование противостояния режима Башара Асада и повстанческих группировок. Но на данный момент никаких изменений в этой ситуации нет.

Скорее всего, будут обсуждаться вопросы безопасности, поскольку США заявили о своих намерениях изолировать Иран из-за ядерной программы, а Россию – из-за ситуации на Украине.

Исследователь, специализирующийся на российско-иранских отношениях в Белферовском научном центре Гарвардского университета Николь Гравески говорит, что с начала противостоянии РФ и Украины Россия уделяет больше внимания своим отношениям с Ираном.

На днях Белый дом обнародовал информацию о том, что Иран готовится продать свои беспилотники России.

В Тегеране это заявление опровергли. Между тем Гравески уточняет, что речь идет о тех же беспилотниках, которые Иран поставляет хуситам.