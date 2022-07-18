Эрдоган прибыл в Иран, где произойдёт его встреча с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прилетел в Иран для участия в трёхсторонней встрече по сирийскому урегулированию.
Поздно вечером, 18 июля 2022 года, издательство Stars сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в международный аэропорт Мехрабад в столице Ирана, где его встретили представители иранского правительства, а также посол Турции в Тегеране Дерья Орс.
Отмечается, что Эрдоган прибыл на встречу стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, на которой помимо главы Турции будут присутствовать президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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