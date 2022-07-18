В Китае создают компанию по добыче руды для контроля над рынком
Bloomberg сообщает, что в Китае создается компания, которая будет работать при поддержке государства и контролировать все, что связано с добычей железной руды.
Деятельность этой компании будет охватывать масштабные инвестиции в шахты в Западной Африке, закупку у мировых поставщиков материалов для производства стали и прочие вопросы.
Китайской руководство планирует, что новая организация возьмет на себя ответственность за поставки сырья для разросшейся сталелитейной промышленности страны. Сегодня она является самой крупной в мире.
С помощью этого плана Китай хочет оптимизировать затраты. В прошлом году страна потратила около 180 млрд долларов на импорт железной руды.
Китайское руководство стремится снизить зависимость сталелитейной промышленности от австралийской руды. Для этого будут делаться внешние инвестиции, например, в проект по добыче в Гвинее.
Ранее развитие гвинейского направления неоднократно задерживалось в связи с юридическими спорами и сменой местного правительства.
В Гвинее содержится один из крупнейших запасов железной руды в мире. Их контролируют консорциум китайских и сингапурских компаний, а также Rio Tinto, Chinalco и Baowu.
Предполагается, что новую китайскую компанию возглавят Яо Линь, бывший руководитель Aluminium Corp. of China, и Го Бинь, исполнительный вице-президент China Baowu Steel Group Co.
Опубликовано: Светлана Репина
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