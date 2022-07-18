В Китае создают компанию по добыче руды для контроля над рынком

Bloomberg сообщает, что в Китае создается компания, которая будет работать при поддержке государства и контролировать все, что связано с добычей железной руды.

Деятельность этой компании будет охватывать масштабные инвестиции в шахты в Западной Африке, закупку у мировых поставщиков материалов для производства стали и прочие вопросы.

Китайской руководство планирует, что новая организация возьмет на себя ответственность за поставки сырья для разросшейся сталелитейной промышленности страны. Сегодня она является самой крупной в мире.

С помощью этого плана Китай хочет оптимизировать затраты. В прошлом году страна потратила около 180 млрд долларов на импорт железной руды.

Китайское руководство стремится снизить зависимость сталелитейной промышленности от австралийской руды. Для этого будут делаться внешние инвестиции, например, в проект по добыче в Гвинее.

Ранее развитие гвинейского направления неоднократно задерживалось в связи с юридическими спорами и сменой местного правительства.

В Гвинее содержится один из крупнейших запасов железной руды в мире. Их контролируют консорциум китайских и сингапурских компаний, а также Rio Tinto, Chinalco и Baowu.

Предполагается, что новую китайскую компанию возглавят Яо Линь, бывший руководитель Aluminium Corp. of China, и Го Бинь, исполнительный вице-президент China Baowu Steel Group Co.