Российская вакцина против COVID-19 Спутник V обладает наилучшей эффективностью против "сильно мутировавшего" штамма Омикрон по сравнению с аналогами, включая Pfizer

Недавние результаты итальянских исследований показали, что российская вакцина против COVID-19 Спутник V обладает наилучшей эффективностью против "сильно мутировавшего" штамма Омикрон по сравнению с аналогами, включая Pfizer. Ведущие вирусологи и эксперты по вакцинам из Аргентины, Франции, а также Соединенных Штатов высоко оценили российскую вакцину.

Исследование показало, что вакцина против COVID Спутник V, как правило, в 2,1 раза эффективнее против Омикрона, чем две дозы вакцины Pfizer.

В исследовании использовались сопоставимые образцы сывороток от пациентов, которым были сделаны прививки Спутником V и Pfizer и которые имели сходные уровни антител IgG и вируснейтрализующей активности (VNA) против болезни COVID-19 в Институте Спалланцани в Италии.

Согласно исследованию, Спутник V нейтрализует штамм Omicron, генерируя сильную реакцию антител со значительным уровнем защиты.

Спутник V В верхнем квартиле людей с сильными специфическими к RBD антителами IgG 100% получателей вакцины Спутник V смогли нейтрализовать вариант Омикрона, по сравнению с 83,3 % получателей вакцины Pfizer, согласно пресс-релизу фирмы, производящей вакцину Спутник V.

Многочисленные опубликованные исследования других штаммов, таких как Manaos и Delta, подтвердили высокую эффективность вакцины Sputnik в Университете Кордовы. Таким образом, “меня не удивляет, что эффективность против Омикрона так высока, как показывает исследование”, - добавил он.

Профессор Хильдегунд Эртль, известный специалист по вакцинам в США, заявила, что титры антител к исходному вирусу "дикого типа" оставались стабильными в течение 6 месяцев после вакцинации Спутником V, но снизились примерно в 10 раз после иммунизации мРНК.

Профессор добавил, что это, скорее всего, связано с биологическими различиями между двумя прототипами вакцины.