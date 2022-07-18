Ученые с помощью сперматозоидов из стволовых клеток смогли зачать здоровых крыс

Пожалуй мужчин от бесплодия удастся вылечить быстрее, чем казалось на самом деле. Ученые сделали сенсационный опыт, который увенчался успехом. Были получены сперматозоиды, выращенные из стволовых клеток.

Исследователи из Китайской академии наук успешно создали функциональные сперматозоиды из мышиных стволовых клеток в лаборатории, а затем имплантировали эти клетки в яйцеклетки животных, чтобы произвести здоровое, плодовитое потомство.

Хотя предстоит проделать еще много работы, прежде чем можно будет рассматривать человеческие следы, прорыв может быть значительным, с потенциалом для борьбы с мужским бесплодием.

В то время как в прошлом исследователи успешно создавали предшественники половых клеток из стволовых клеток в лаборатории, новое исследование - это первый случай, когда ученым удалось заставить эти клетки превратиться в полностью функциональные сперматозоиды.

Завершив этот этап, команда затем имплантировала выращенную в лаборатории сперму в яйцеклетки и перенесла их самкам мышей. Было обнаружено, что эмбрионы развиваются нормально, что приводит к здоровому и плодовитому потомству.

Необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем можно будет даже рассматривать возможность испытаний на людях, и команда планирует аналогичный эксперимент с использованием приматов. По крайней мере, эта работа обеспечила значительный прогресс в нашем понимании производства и развития сперматозоидов.