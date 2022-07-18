Нехаммер: Австрия не вступит в НАТО по примеру Финляндии и Швеции

Австрийский канцлер Карл Нехаммер утверждает, что Австрия не планирует вступать в НАТО из-за российской спецоперации на Украине.

Новостное агентство Pravda сообщило, что накануне состоялась встреча между канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Политики обсуждали российской спецоперацию на Украине, которая стала причиной вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Нехаммер заявил, что Австрия не будет вступать в Североатлантический альянс, сохранив нейтралитет.

При этом Карл Нехаммер подчеркнул, что Австрия намерена вкладывать значительные средства в поддержание собственной обороноспособности и боеготовности армии.