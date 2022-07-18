Главы МИД Южной Кореи и Японии встретились, чтобы решить исторические вопросы

В Токио состоялась встреча министра иностранных дел Южной Кореи Пака Джина и его японского коллеги Ёсимасе Хаяси. Они пытаются восстановить отношения, которые долго оставались натянутыми из-за японской оккупации Кореи в 1910-1945 годах.

Джин заявил, что надеется на преодоление сторонами исторических разногласий. Между странами есть спорные вопросы по поводу принудительного труда военного времени и экспортного контроля, он обе они заинтересованы в улучшении отношений.

Глава корейской дипломатии также сказал, что попытается решить проблему принудительного труда до вынесения решения о компенсационных выплатах. Оба министра выразили желание как можно скорее найти решение.

Еще один спорный вопрос – постановление южнокорейского суда об аресте активов японских компаний. Их обвиняют в том, что они не выплачивают компенсацию некоторым рабочим колониальной эпохи.

Ожидается, что Верховный суд Южной Кореи примет окончательное решение о ликвидации активов в августе или сентябре, и Токио предупредил о серьезных последствиях, если приказы будут исполнены.

Встреча состоялась на фоне усилий США, направленных на то, чтобы побудить своих ключевых союзников в Северной Азии наладить отношения и сотрудничество по таким вопросам, как ракетная и ядерная программы Северной Кореи и растущее влияние Китая.

Хаяши и Пак договорились «решительно реагировать на дальнейшие провокации Северной Кореи, сохраняя при этом открытый дипломатический подход.

Южнокорейские официальные лица надеялись, что визит на высоком уровне положит начало переговорам и обеспечит прорыв в спорах, несмотря на опасения, что смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ может изменить политические приоритеты Японии.