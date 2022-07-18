Вчера фанаты порадовались за голливудскую пару: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручены

В соцсетях множатся поздравления поклонников в адрес новобрачных. Звездная пара минувшей субботой получила разрешение на регистрацию брака в штате Невада. Это событие свидетельствует о том, что Дженнифер и Бен теперь законные супруги.

Бену Аффлеку исполнилось 49 лет, Дженнифер Лопес - 52 года. По неофициальным данным, звезды отметили свадьбу в стиле Вегаса. Невеста взяла себе фамилию своего мужа.

"Беннифер" - так в нулевых окрестили Бена и Дженнифер. Сейчас молодожены собираются переехать в особняк на Беверли-Хиллз.

Семейное гнездышко обошлось им в 60 млн. До Бена и Дженнифер в нем жили Денни Де Вито и его бывшая жена.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

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