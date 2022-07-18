Вчера фанаты порадовались за голливудскую пару: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручены
В соцсетях множатся поздравления поклонников в адрес новобрачных. Звездная пара минувшей субботой получила разрешение на регистрацию брака в штате Невада. Это событие свидетельствует о том, что Дженнифер и Бен теперь законные супруги.
Бену Аффлеку исполнилось 49 лет, Дженнифер Лопес - 52 года. По неофициальным данным, звезды отметили свадьбу в стиле Вегаса. Невеста взяла себе фамилию своего мужа.
"Беннифер" - так в нулевых окрестили Бена и Дженнифер. Сейчас молодожены собираются переехать в особняк на Беверли-Хиллз.
Семейное гнездышко обошлось им в 60 млн. До Бена и Дженнифер в нем жили Денни Де Вито и его бывшая жена.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Сунак выиграл третий тур выборов премьер-министра Британии, обойдя Трасс
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Диетолог Шайен Бэкингем назвала «здоровые» продукты, в которых соли большее, как в картофеле фри
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга