СБУ арестовала локомотивы из Беларуси в Киевской области на сумму $2,3 млн

Служба безопасности Украины сообщила об аресте белорусских локомотивов в Киевской области.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в Киевской области Украины обнаружены белорусские локомотивы, стоимость которых оценивается в 70 миллионов гривен, что эквивалентно 2,3 миллионам долларов. Сотрудники Службы безопасности Украины утверждают, что белорусские локомотивы взяты под арест.

По мнению сотрудников СБУ, данные локомотивы помогали российским войскам перевозить военную технику на Украину в самом начале спецоперации, однако украинская сторона не приводит никаких доказательств этой теории, что указывает на её несостоятельность.