США угрожают Ирану санкциями за поставки беспилотников России

Нед Прайс утверждает, что правительство США и их союзники введут против Ирана санкции в случае поставки России иранских беспилотников.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что Соединённые Штаты до сих пор подозревают Иран в передаче России беспилотных летательных аппаратов.

Прайс отмечает, что если американские специалисты смогут найти неоспоримые доказательства поставок Ираном России БПЛА, то США и некоторые западные страны мгновенно введут уже подготовленные санкции против Ирана.