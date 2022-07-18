США угрожают Ирану санкциями за поставки беспилотников России
Нед Прайс утверждает, что правительство США и их союзники введут против Ирана санкции в случае поставки России иранских беспилотников.
18 июля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что Соединённые Штаты до сих пор подозревают Иран в передаче России беспилотных летательных аппаратов.
Прайс отмечает, что если американские специалисты смогут найти неоспоримые доказательства поставок Ираном России БПЛА, то США и некоторые западные страны мгновенно введут уже подготовленные санкции против Ирана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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