Государственные СМИ Китая утверждают, что в стране достаточно возможностей справиться с экономическими проблемами

Государственная газета Securities Times опубликовала информацию о том, что денежно-кредитная политика Китая имеет широкие возможности и достаточные инструменты, чтобы справиться с неустойчивым восстановлением экономики.

В издании сказано, что речь идет, в том числе, о дальнейшем сокращении банковских резервных требований.

Во втором квартале года экономика Китая выросла всего на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стали массовые блокировки в связи с COVID-19.

Июньские данные показывают признаки улучшения, но быстрого восстановления аналитики не ожидают. Китай по-прежнему придерживается политики «нулевого COVID», рынок недвижимости находится на спаде, перспективы остаются неясными.

Журналисты издания признают, что к началу второго полугодия основа экономического подъема все еще была непрочной, экономические операции сталкивались с нестабильностью.

Между тем многие аналитики считают, что у Народного банка Китая есть ограниченные возможности для дальнейшего смягчения.

Это связывают с опасениями по поводу оттока капитала, поскольку ФС США и другие центральные банки активно повышают ставки для борьбы с растущей инфляцией.

В комментарии Securities Times упоминается относительно сдержанная позиция Китая в денежно-кредитной политике во время пандемии и превентивная политика по стабилизации оттока капитала.