Каким сознанием обладают пациенты в состоянии комы: интересные результаты исследований

Некоторые пациенты, находящиеся в коме, могут осознавать свое окружение, даже если они не могут визуально общаться с другими, и теперь ученые нашли новый способ помочь идентифицировать этих пациентов.

Сознание еще плохо изучено, но позволяет открыть для себя много разных интересных вопросов. Исследователи не подозревают, какие секреты хранятся и чего можно достичь с помощью сознания. Наш мозг настолько уникален, что не всем ученым дано разобрать тесты пациентов. Сейчас активно исследуются бессознательные состояния.

Исследователи изучили мозговые волны участников с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и применили математические инструменты к данным ЭЭГ, чтобы найти закономерности связи между областями мозга. Затем исследователи сравнили эти закономерности в мозге коматозных пациентов с таковыми у здоровых людей.

Паттерны мозговой активности в мозге коматозных пациентов отличались от таковых у здоровых участников. По словам исследователей, здоровый, сознательный мозг демонстрировал "богатые и разнообразно связанные сети", которых не хватало в мозге коматозных пациентов.

Более того, исследователи обнаружили, что мозговая активность пациентов с минимальным сознанием была связана с тем, насколько они были отзывчивы. У пациентов, которые были более отзывчивыми, мозговая активность была более похожа на активность здоровых людей.

"Возможность обнаружить восстановление мозговых сетей у пациентов одновременно или даже до того, как они проявят поведенческие признаки улучшения, является очень многообещающей", - говорится в заявлении исследователей.