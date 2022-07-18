Дачники рассказали, как правильно летом черенковать хвойные

Летнее черенкование хвойных культур можно проводить во время вторичного роста побегов: в конце июня – начале июля или в период летнего затухания роста: с середины июля до начала августа.

В середине июля, когда завершается рост побегов, чаще всего проводят формирующую обрезку хвойных растений. Вторичные побеги уже не появляются, а в местах среза формируются почки, из которых в следующем году вырастут новые веточки. Черенки, оставшиеся после обрезки, можно использовать для размножения.

В своем материале мы рассмотрим черенкование туи Брабант, Смарагд и нескольких видов стелющихся можжевельников – популярных хвойных культур, которые очень часто используются для декорирования садовых участков.

Чтобы подготовить черенок, оторвите его вместе с "пяткой" – кусочком древесины материнской ветки. Оптимальный размер черенка – 8-15 см.

Затем "пятку" необходимо укоротить: аккуратно подрезать тонкую сужающуюся часть острым продезинфицированным ножом. При этом нож нужно ставить со стороны коры, чтобы она не отделилась от ветки. Если где-то отошла кора, ее нужно подрезать, иначе черенок будет загнивать.

Особенно важно аккуратно подрезать "пятку" на черенках можжевельника, поскольку чаще всего они отделяются длинной полоской коры, которую ни в коем случае нельзя оставлять. Средний размер "пяточки" составляет обычно 5-10 мм.

С нижней части черенков удалите все разветвления, а верхушки и наиболее длинные боковые побеги укоротите. Всю работу, связанную с подготовкой черенков, нужно стараться выполнять быстро, чтобы посадочный материал не начал подсыхать.

Что делать с черенками, которые остались после формирующей обрезки? Конечно же, у них нет никакой "пятки", поскольку они были срезаны секатором или кусторезом. Однако их тоже можно попробовать укоренить, хотя шансов на выживание будет меньше. Для того чтобы облегчить укоренение таких черенков, нужно сделать искусственную "пятку".

Нижнюю веточку на черенке выломайте – это место и будет нашей искусственной "пяткой", а всю расслоившуюся кору аккуратно срежьте. Если в нижней части черенка нет разветвлений, просто сделайте срез под углом и сразу ставьте в раствор стимулятора корнеобразования.

Посадите черенки под небольшим углом на глубину 2-4 см, прижав землю у основания. Емкости сразу же поместите в парничок, который необходимо соорудить в тенистом месте участка.

Если нет возможности соорудить защищенную грядку-парничок, а черенков совсем немного, можно посадить их прямо в подготовленный грунт, накрыв сверху пластиковыми бутылками.

Оптимальная температура для укоренения черенков составляет днем 20-27°С, а ночью – 16-20°С. Если температура в парничке поднимается выше 27°С, его необходимо притенить или сделать небольшие отверстия для проветривания.

Пока черенки не укоренятся, в летнее время им нужно обеспечить высокую влажность воздуха (80-90%), защищать от прямых солнечных лучей и увлажнять грунт практически каждый день из распылителя. Через две недели после посадки черенки следует полить раствором стимулятора корнеобразования.