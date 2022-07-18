Риши Сунак лидирует в третьем туре выборов премьер-министра Великобритании
Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак занимает первую позицию предвыборной гонке за пост премьер-министра Великобритании.
18 июля телеканал Sky News заявил, что в третьем туре выборов нового премьер-министра Соединённого Королевства лидирующую позицию занял бывший глава Министерства Финансов Британии Риши Сунак.
Сообщается, что второе место заняла замминистра по международной торговле Британии Пенни Мордонт, а на третьем месте расположилась министр-иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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